Amichevoli Serie A, dominio di Milan e Roma: in gol Brahim Diaz, doppietta di Castillejo

Si sono giocate due amichevoli, in campo squadre di Serie A. Tutto facile per il Milan, il club rossonero ha vinto con il netto risultato di 5-1 contro il Vicenza. Interessanti indicazioni per il tecnico Stefano Pioli, il Diavolo si candida ad essere protagonista nella prossima stagione. Mattatore dell’incontro è stato Castillejo, autore di una doppietta, il gol del raddoppio è stato realizzato da Colombo. Per il Vicenza in gol Guerra, a chiudere i conti il nuovo acquisto Brahim Diaz e Stanga.

Tutto facile anche per la Roma contro il Frosinone. Poker per la squadra di Fonseca, il tecnico deve fare i conti con il grave infortunio di Zaniolo. I giallorossi mettono le cose in chiaro già nei primi minuti con le reti di Karsdorp, Under, Pellegrini e Mhkitaryan. Per il Frosinone gol di Dionisi. Finisce 1-4.