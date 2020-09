Deve soltanto appoggiare il pallone in rete, ma quello che accade ha dell’incredibile [VIDEO]

Ok che non è la Serie A, la Liga o la Premier League, ma si tratta pur sempre di un massimo campionato. E a vedere certe scene fa tutto un certo effetto. Da come la descriviamo sembra chissà quale orripilante o pauroso evento. Non è così, ma ci siamo quasi. Aster Vranckx, centrocampista del Mechelen (prima divisione belga) si è reso protagonista di un errore da inserire nella lista dei più clamorosi di sempre nella storia del calcio.

Intorno all’ora di gioco della sfida contro l’Oostende, il giocatore si è trovato tutto solo il pallone davanti alla linea di porta dopo che lo stesso era finito sulla traversa per rientrare poi in campo. Sarebbe bastato spingere con calma olimpica la sfera in rete, ma lui ha ben pensato di incespicare sul pallone stesso prima di cadere far svanire l’occasione. Una scena tragicomica, una scena decisamente più assurda di quella accaduta a Gagliardini in Inter-Sassuolo di qualche settimana fa. In questo caso, non è il solo errore a porta spalancata a far ridere, ma proprio il goffo movimento che ha portato il giocatore a inciampare sul pallone. Di seguito il VIDEO.