Atalanta, che bella notizia! Ilicic è arrivato a Zingonia, i tifosi lo accolgono tra foto e striscioni

Una bella notizia per lui e l’Atalanta. Finalmente. Josip Ilicic è tornato in Italia, a Bergamo. A due mesi circa dall’ultima volta, all’Allianz Stadium contro la Juve, i tifosi bergamaschi rivedono lo sloveno. Il calciatore, alle prese con alcuni problemi, era rientrato nel suo paese natale per distrarsi da tutto e ricaricare le pile. Nei giorni scorsi la notizia di un suo rientro, maturato due ore fa circa: intorno alle 15.30, infatti, Ilicic è arrivato a Zingonia accolto dai tifosi pronti ad attenderlo per scattarsi qualche foto o per mostrare alcuni striscioni preparati per l’occasione. In ogni caso, ci sarà ancora da attendere per rivederlo aggregato di nuovo al gruppo. E, di conseguenza, ritarderà pure il suo inizio in campionato. Ma intanto Ilicic è tornato. E questa, già, è un’ottima notizia.