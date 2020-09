Passata è la tempesta. Josip Ilicic torna a sorridere e lo fa insieme alle figlie. Il fantasista dell’Atalanta ha pubblicato sul proprio profilo Instagram uno scatto che lo ritrae insieme alle sue figlie mentre passeggia per Bergamo. Lo sloveno, che si sta allenando a parte a Zingonia, appare finalmente sereno dopo i problemi avuti nei mesi scorsi. Come didascalia solo due emoji: un papà con le figlie e un cuore. In basso la FOTO.

