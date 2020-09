Nuovo caso di positività al Covid in Liga: si tratta del centrale dell‘Atletico Madrid, José Gimenez. Il giocatore uruguaiano, fa sapere il club, è stato isolato nella propria abitazione per rispettare la quarantena imposta dal protocollo medico. Ennesimo caso per i ‘Colchoneros’ dopo Correa, Costa, Arias, Lodi, Simeone e Vrsaljko.