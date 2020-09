L’avvocatessa Turco e il precedente con la Juve: “Tentò di farsi consegnare il telefono dell’ultras Bucci”

Dopo le rivelazioni di oggi del ‘Corriere della Sera’ relative a tre telefonate tra l’avvocatessa Turco – che lavora nello studio Chiusano (ex presidente della Juventus) – e il direttore generale dell’Università degli stranieri di Perugia Simone Olivieri, arrivano nuovi retroscena su un precedente che il suddetto legale avrebbe avuto con la Juventus. Federico Ruffo, giornalista e conduttore della trasmissione ‘Report’, è intervenuto su Twitter per spiegare come il programma si sia occupato già in passato dell’avvocatessa Turco quando il suo nome emerse nell’inchiesta sui rapporti tra la Juventus e gli ultras per la cessione di biglietti. In quella vicenda morì in circostanze misteriose l’ultras bianconero Raffaello Bucci. La Turco tentò allora di farsi consegnare in ospedale il telefono del tifoso appena morto. Una vicenda che inizia ad assumere contorni inquietanti, con un alone di mistero che cala sempre più fitto anche sul caso Suarez. In basso il TWEET di Ruffo.

L’avvocato Turco al centro delle intercettazioni sul caso #Suarez ,è la stessa che tentava di farsi consegnare in ospedale telefono l’auto dell’ultras Bucci appena morto nel mezzo dell’inchiesta Alto Piemonte.Lo avevamo raccontato con @reportrai3 #juventushttps://t.co/Utx8arHH7F — Federico Ruffo (@FedericoRuffo) September 23, 2020