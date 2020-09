La Bundesliga è un passo avanti: stadi aperti al pubblico dalla prima di campionato

La Bundesliga torna in campo, dopo che il Bayern Monaco è stato grande protagonista con la vittoria della Champions League. La Germania si dimostra sempre un passo avanti e ha ottenuto il via libera per aprire gli stadi al pubblico. La prima partita che aprirà il torneo sarà quella di venerdì proprio tra il Bayern e lo Schalke. L’ingresso dei tifosi sarà consentito in modo ridotto, le entrate saranno contingentate. Potrà accedere solo una parte della tifoseria, ovvero il 20% della capienza. Già durante la Coppa di Germania DFB Pokal alcuni club avevano optato per la riapertura parziale.