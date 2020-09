Calciomercato Atalanta, altro colpo: preso Romero dalla Juventus

Calciomercato Atalanta – Altro colpo chiuso dalla società orobica dopo quelli recenti di Miranchuk e Karsdorp. Come afferma Sky Sport, infatti, è in chiusura l’affare Romero. Il difensore argentino, di proprietà della Juventus, la scorsa stagione ha giocato nel Genoa. Operazione complessiva da 23 milioni di euro circa, la formula è quello di un prestito biennale con riscatto, che diventerà obbligatorio dopo il raggiungimento di un determinato numero di presenze. Rinforzo in difesa per i nerazzurri, mentre per la Juve prosegue l’opera di sfoltimento dell’organico che dovrà portare a ridurre gli esuberi per non avere sgravi sul monte ingaggi e operare con più liquidità in entrata.