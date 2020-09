Calciomercato Cagliari, il dg allo scoperto su Godin e Under: la situazione

CALCIOMERCATO CAGLIARI – Alla ricerca di acquisti di livello assoluto. Il Cagliari fa sul serio e ha intenzioni molto importanti per disputare una stagione da protagonista nel prossimo campionato di Serie A. I nomi da segnalare negli ultimi giorni sono quelli del difensore Godin e dell’attaccante Under.

Ecco la situazione nel dettaglio, riferita dal direttore generale rossoblù Mario Passetti a Sky Sport. “Esiste una trattativa per Godin, inutile negarlo. Siamo contenti che il giocatore abbia manifestato interesse sul Cagliari. E’ una trattativa difficile, non facciamoci illusioni. Stiamo cercando di capire se potrà andare in porto, ma ci sono complessità”.

Under? “Non è un nome nella nostra agenda”.