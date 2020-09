ESCLUSIVA – Calciomercato, un club di Serie C su Loris Néry: le parole dell’intermediario e la scheda del francese

Un nome da seguire con attenzione per il calciomercato italiano. Stiamo parlando di Loris Néry, calciatore francese con un buon passato in Francia. Adesso è seguito da un club del campionato di Serie C e potrebbe iniziare una nuova avventura in un altro torneo.

LA SCHEDA DI LORIS NERY

Si tratta di un terzino destro naturale, ma che può essere impiegato anche sulla fascia sinistra. E’ bravo con entrambi i piedi, riesce ad essere pericoloso anche in fase offensiva. Ha iniziato la carriera delle giovanili del Saint-Étienne, poi è stato promosso in prima squadra dove si è messo in mostra con buone prestazioni. L’esperienza più importante è stata con la maglia del Valenciennes, dal 2012 al 2018 collezionando 132 presenze e mettendo a segno due gol. L’ultima squadra è stata il Nancy, il percorso è stato un pò sfortunato. Adesso è alla ricerca di una nuova squadra.

Il suo futuro potrebbe essere in Italia, come conferma l’intermediario Ruggero Lacerenza ai microfoni di CalcioWeb: “sto parlando con un club di Serie C”.