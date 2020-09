Calciomercato, voci su Dele Alli in Italia. Bis di Genoa e Verona, colpaccio Sampdoria e difensore al Torino

Si avvicina sempre di più il gong sulla finestra di calciomercato, i prossimi dieci giorni saranno decisivi per chiudere alcune trattative già avviate nelle scorse settimana. Quello di Serie A si preannuncia un campionato bellissimo, ma anche Serie B e Serie C regalano emozioni, così come non mancano le operazioni all’estero. Ecco tutto nel dettaglio.

UFFICIALITA‘ – “Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquisito dall’Unione Calcio Sampdoria – a titolo temporaneo con opzione per il trasferimento definitivo – il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nicola Murru”.

“Il Benevento Calcio comunica di aver trasferito a titolo definitivo alla Cavese 1919 il calciatore Salvatore Tazza. Al difensore partenopeo si augurano le migliori fortune personali e professionali”.

“FC Internazionale Milano comunica la cessione del calciatore Edoardo Vergani al Bologna FC: l’attaccante classe 2001 si trasferisce in Emilia a titolo temporaneo annuale con diritto di opzione in favore del club rossoblù”.

LAZIO – Torna d’attualità il nome di Nastasic, ora allo Schalke. L’ex Fiorentina può rappresentare un’occasione anche dal punto di vista economico.

GENOA – Il club rossoblu deve fare i conti con il no dell’esterno Karsdorp. E’ sempre più vicino l’arrivo di Antonio Candreva dall’Inter, ci sono tutti gli accordi con l’annuncio che potrebbe arrivare a breve. Vicinissimo anche Reca dall’Atalanta.

SAMPDORIA – Svolta anche in casa blucerchiata. La dirigenza ha deciso di chiudere l’affare Keita Balde, senza aspettare la cessione di Ramirez. Può quindi sorridere l’allenatore Ranieri, l’ex Inter sarebbe un colpo di grande spessore. Affare definito in prestito con diritto di riscatto a 13 milioni di euro.

VERONA – E’ fatta per l’arrivo di Favilli del Genoa. La trattativa si è chiusa senza scambio con Stepinski che per il momento rimane in casa Hellas. Trattativa avanzata anche per Barak dell’Udinese.

INTER E PSG – Notizie dall’estero che riguardano i due club. Dele Alli sarebbe in uscita dal Tottenham. Secondo voci provenienti dall’Inghilterra il calciatore piace moltissimo al Psg, ma anche all’Inter in Italia.

TORINO – E’ stato scelto il rinforzo per la difesa, si tratta di Gian Marco Ferrari, è arrivato già l’ok del calciatore.

Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con i nomi dei calciatori che potrebbero cambiare maglia a breve.