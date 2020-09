Calciomercato, El Shaarawy in Italia. Casting del Genoa in attacco, soluzione sulla fascia del Parma

E’ in corso la giornata valida per il campionato di Serie A, ma le dirigenze continuano a muoversi sul fronte calciomercato. Nelle ultime ore sono stati piazzati diversi colpi in entrata ed uscita, trattative anche a sorpresa. Ecco tutte le operazioni nel dettaglio in Italia e all’estero.

SPEZIA – Daniele Verde è un nuovo calciatore dello Spezia Calcio. Il fantasista partenopeo arriva a titolo temporaneo con diritto di opzione e obbligo di riscatto in caso di salvezza dalla formazione greca dell’AEK Atene. Classe 1996, è cresciuto nel settore giovanile della Roma ed è proprio con la formazione capitolina che ha potuto esordire tra i professionisti, totalizzando sette presenze e due assist nella Serie A 2014-2015. Nelle stagioni seguenti, Verde ha indossato le maglie di Frosinone, Pescara, Avellino e Verona, prima di provare una doppia avventura estera, nella stagione 2018-2019 in Spagna con la maglia del Real Valladolid e nello scorso campionato in Grecia, con la divisa dell’AEK Atene. Adesso il sogno è Llorente.

BARCELLONA – “Lautaro o Depay? Nulla è escluso ma, come ho detto più volte, mi concentro e parlo dei giocatori che ho a disposizione. Il Barcellona è una squadra che punta sempre a rinforzarsi”. Sono le dichiarazioni di Ronald Koeman, in conferenza stampa. “Dobbiamo aspettare, mancano ancora due settimane alla fine del calciomercato, risponderò a ogni quesito quando saprò cosa abbiamo per le mani: stiamo cercando giocatori per migliorare la squadra, dobbiamo anche capire la situazione finanziaria del club. Se rimango con i giocatori che ho lavoreremo sodo per ottenere quello che vogliamo ottenere”.

PARMA – Il Parma Calcio 1913 comunica l’acquisizione a titolo temporaneo con obbligo di riscatto delle prestazioni sportive del calciatore Lautaro Rodrigo Valenti (14-1-1999, Rosario) dalla Società Club Atletico Lanus. Il calciatore ha firmato con il club crociato un contratto fino al 30 giugno 2025. Si pensa a Malcuit.

GENOA – Non solo Balotelli si sta cercando anche un altro attaccante. Il nome è quello di Scamacca, reduce dalla stagione in prestito all’Ascoli.

EL SHAARAWY – Il Faraone dovrebbe tornare in Italia. Contatti avviati tra l’ex Roma e la Lazio.