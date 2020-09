Calciomercato Inter, c’è un’offerta per Godin: già avviati i contatti

Una stagione di alti e bassi per Diego Godin all’Inter. Il difensore, sotto contratto fino al 2022, dovrebbe rimanere in nerazzurro, ma nelle ultime ore è arrivata un’importante offerta dall’estero. Secondo quanto riporta ‘Sky Sport’, infatti, il Rennes sarebbe interessato all’uruguayano. Il club rossonero, che disputerà i gironi della prossima Champions League, ha avviato i primi contatti sia con la dirigenza nerazzurra che con l’entourage del giocatore per capire la fattibilità dell’operazione. Possibili sviluppi nei prossimi giorni.