Juve, la bomba: “Nessuno tra Suarez, Dzeko, Cavani e Kean, ecco chi sarà il prossimo attaccante”

Uno dei tormentoni estivi del calciomercato italiano 2020 è sicuramente legato all’attaccante della Juventus. Come già specificato in altra pagina, il favorito al momento è Suarez. Ma restano sullo sfondo i vari Dzeko, Kean e qualche altro nome tra rumors e pour parler.

A sganciare un’altra bomba in merito, però, è il procuratore Giovanni Branchini, che mescola le carte in tavola e fa emergere un nome a sorpresa: “Il nuovo attaccante della Juve non è nessuno di quelli che avete nominato – ha dichiarato a Radio Deejay – Non è Kean, non è Suarez, non è Dzeko, non è Cavani. Kean è però un discorso a parte, anche di numeri. Credo che la Juve punterà sul ritorno di Morata“. Si tratterebbe di un ritorno, ovviamente, per un calciatore che dopo quell’esperienza non è più riuscito ad esprimersi sugli stessi livelli. Arrivato a Torino nel 2014, con quasi 30 gol ha contribuito alla vittoria dello Scudetto e alla secondo posto in Champions.