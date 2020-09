Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per l’attacco e colpo di scena Suarez

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Continua la ricerca ad un nuovo attaccante per la Juventus. L’esordio di ieri contro la Sampdoria è stato molto convincente, il tecnico Andrea Pirlo aspetta l’arrivo del centravanti. Il prescelto è Edin Dzeko, il bosniaco è rimasto in panchina per tutta la partita della Roma contro il Verona, segno che la cessione sembra imminente. Ma tutto è bloccato dal mancato trasferimento di Milik in giallorosso, il polacco deve risolvere qualche problema economico con il Napoli e non sono da escludere colpi di scena.

Così la Juventus ha deciso di guardarsi altrove, ritorno di fiamma per l’attaccante Alvaro Morata. Il calciatore avrebbe dato già l’ok al trasferimento, si sta lavorando sulla formula che potrebbe essere in prestito con diritto di riscatto per un’operazione complessiva da oltre 50 milioni di euro. Gli spagnoli sarebbero pronti a bloccare Suarez, proprio un vecchio obiettivo dei bianconeri e quindi disposti a cedere lo spagnolo. La situazione in casa Juve sembra molto chiara, l’intenzione è aspettare ancora qualche giorno Dzeko, poi l’eventuale assalto decisivo a Morata.