Calciomercato Juventus, altri due indizi avvicinano Suarez ai bianconeri

Calciomercato Juventus – Suarez, ad oggi, resta il candidato principale a diventare il nuovo attaccante bianconero. E’ giusto specificare “ad oggi” proprio per i continui ribaltamenti e colpi di scena del mercato. Lo abbiamo visto con la vicenda Messi, lo stiamo vedendo anche con quella Suarez, che ha scavalcato Dzeko nelle scelte per via della vicenda Milik-Roma il quale ‘blocca’ al momento il bosniaco nella capitale.

Ma ci sono altri due indizi che avvicinano il Pistolero alla Vecchia Signora. Il primo è quello legato al passaporto italiano che l’attaccante dovrebbe acquisire la prossima settimana. L’iter lo aveva iniziato tanti anni fa, ma aveva poi accantonato il tutto perché non c’era l’urgenza di affrettare i tempi. A differenza di ora, in cui invece vanno velocizzate le operazioni. La moglie di Suarez, Sofia, è figlia di un friulano emigrato a Montevideo. Il secondo è legato al suo rientro al Barcellona. Insieme a Vidal, promesso sposo ad un’altra italiana (l’Inter), Suarez si è presentato al ritiro blaugrana. Ma, come riporta Espn, il tecnico Koeman ha invitato i due ad allenarsi da soli con un fisioterapista in attesa che si concludano le rispettive trattative. Questo, se confermato, un ulteriore segnale – già anticipato dal biografo di Messi – che la permanenza di Messi in Catalogna non condiziona quella dell’uruguiano, che non rientra più nei piani di società e allenatore.