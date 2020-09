Calciomercato Milan, chiesto Milenkovic ma la Fiorentina apre per Chiesa

CALCIOMERCATO MILAN – Una grossa sorpresa per il mercato del Milan. Il club rossonero è reduce da un finale di campionato molto importante e, adesso, si prepara per l’inizio della nuova stagione con l’obiettivo di posizionarsi nelle zone alte della classifica e provare a conquistare la qualificazione in Champions League. Il ritorno di Ibrahimovic rappresenta un grosso punto di partenza, lo svedese ha dimostrato di essere un uomo decisivo dentro e fuori dal campo.

Per il centrocampo è arrivato Tonali, il futuro del calcio italiano ma anche il presente. Può prendere per mano il centrocampo rossonero. Poi il mercato si è spostato alla ricerca di un difensore affidabile e il Milan ha contattato la Fiorentina per il centrale Milenkovic. Il serbo è reduce da una stagione molto positiva ed è finito nel mirino dei maggiori club, i viola non hanno intenzione di lasciarlo partire. Ma a sorpresa hanno aperto alla cessione di Federico Chiesa. L’idea stuzzica tantissimo la dirigenza rossonera, il valore del cartellino è adesso alla portata: l’affare potrebbe concludersi per una cifra tra i 45 ed i 50 milioni di euro. Sarebbe un calciatore ancora giovane e con importantissimi margini di miglioramenti, un profilo ideale per il nuovo progetto del Milan. Sono in corso valutazioni approfondite, Chiesa potrebbe vestirsi di rossonero.