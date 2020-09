Milan scatenato, fatta per Brahim Diaz: il calciatore è atteso in Italia [DETTAGLI]

Brahim Diaz è ad un passo dal diventare un nuovo calciatore del Milan. Accordo raggiunto con il Real Madrid per il trequartista, mancano le ultime formalità e poi lo spagnolo arriverà in Italia per le visite mediche e la firma. Affare chiuso sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 18-20 milioni di euro, con i Blancos che hanno ottenuto il diritto di recompra. Ma non finisce qui. Il Milan, dopo Tonali, infatti pensa anche ad un altro centrocampista. Maldini e Massara lavorano al ritorno di Bakayoko per rinforzare la mediana. Si lavora con il Chelsea sulla cifra del riscatto. L’alternativa è Soumaré, classe ’99 del Lille. Pista più fredda per via della valutazione fatta dai francesi, 30 milioni di euro.