Calciomercato, le notizie del giorno – Pazza idea al Milan. Tutti i nomi di Lazio, Sampdoria, Atalanta e Bologna

Calciomercato, le notizie del giorno – La stagione per il Milan è ufficialmente iniziata, il club rossonero ha vinto contro lo Shamrock, sono arrivate interessanti indicazioni in vista dell’avvio del campionato. La squadra di Stefano Pioli si candida ad essere grande protagonista, l’obiettivo è quello di continuare la striscia di risultati del periodo post lockdown con un rendimento da primato. La conferma di Ibrahimovic e l’arrivo di Tonali rappresentano già due ottimi biglietti da visita. E adesso potrebbe andare in porto un altro doppio affare. Il Lione è sempre più convinto di Paquetà e per sbloccare la trattativa il club francese sembra intenzionato a mettere sul piatto un calciatore come Depay (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Gonzalo Higuain è un nuovo attaccante dell’Inter Miami. All’indomani della risoluzione con la Juventus, il club di Major League Soccer ha ufficializzato l’ingaggio del centravanti argentino. “Prima di tutto, voglio ringraziare l’Inter Miami per lo sforzo che ha fatto per farmi firmare. Penso che sarà una bellissima esperienza nella mia vita – le prime parole del ‘Pipita’ -. È quello che stavo cercando: una nuova esperienza, un nuovo campionato e una bellissima città. Sono davvero felice di essere qui. Il mio obiettivo è cercare di trasmettere tutta l’esperienza che ho acquisito in Europa e aiutare la squadra a crescere. Mi sento bene”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

CAGLIARI – E’ fatta per l’arrivo di Godin. Negli ultimi minuti è stato raggiunto l’accordo per la buonuscita dall’Inter, adesso potrà mettersi a disposizione di Di Francesco. I nerazzurri lasciano spazio per l’arrivo di un altro calciatore in entrata, che sarà Vidal.

LAZIO – Innesto per il centrocampo. Si tratta di Carlos Rodríguez, centrocampista centrale del Monterrey. Operazione da circa 10 milioni di euro.

BOLOGNA – Il club rossoblu continua la ricerca ad un nuovo difensore da regalare a Sinisa Mihajlovic. Il nome più caldo porta a Ceccherini della Fiorentina.

ATALANTA – Si tenta il colpo. L’idea di Percassi è quella di chiudere per Junior Firpo. Si tratta di un difensore del Barcellona che potrebbe arrivare in prestito oneroso per 2 milioni di euro con riscatto fissato a 18 più 5 di bonus.

SAMPDORIA – Asse con l’Inter, si potrebbero chiudere due operazioni in entrata molto importanti: Candreva e Asamoah. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).