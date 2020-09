Calciomercato, le notizie di oggi – Affari Inter-Chelsea, la strategia della Juventus e conferma al Milan

Calciomercato, le notizie di oggi – Testa al campionato, ma con l’obiettivo di completare al meglio la rosa. E’ l’intenzione dell’Inter, reduce dalla vittoria entusiasmante contro Fiorentina. L’ultimo match ha confermato la forza della squadra di Antonio Conte, ma è anche scattato un campanello d’allarme: la difesa è in difficoltà e le idee tattiche dell’ex Ct della Nazionale devono essere riviste. Indebolire ancora di più il reparto con l’addio di Skriniar sarebbe un duro colpo. Kolarov nei tre di difesa fa fatica, così come D’Ambrosio, la cessione di Godin continua ad essere un mistero. I nerazzurri continuano a muoversi… per il centrocampo. E’ il reparto più completo, ma il tecnico Conte continua a chiedere anche l’arrivo di Kanté. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Netto passo indietro della Juventus in campionato dopo l’esordio convincente contro la Sampdoria. La squadra di Andrea Pirlo non è andata oltre il pareggio contro la Roma, 2-2 il risultato finale grazie alla qualità di un singolo: Cristiano Ronaldo. Nel complesso la prestazione dei bianconeri non è stata convincente, troppe difficoltà in difesa e a centrocampo. In attacco esistono dei problemi, ma con il ritorno di Dybala la situazione potrebbe sistemarsi. Morata è ancora molto indietro dal punto di vista fisico e tattico e ha bisogno di tempo per integrarsi negli schemi, al momento la coppia Dybala-Ronaldo sembra quella che può dare maggiori garanzie. Anche Kulusevski ha convinto. Ultimi giorni di calciomercato e continua a circolare il nome di Federico Chiesa. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

GENOA – Doppio colpo per il club rossoblu. In difesa è arrivato l’ok di Ranocchia, per l’attacco è invece fatta per Scamacca. Accordo raggiunto con il Sassuolo.

LAZIO – “Ci aspettiamo che l’affare Pereira si chiuda nei prossimi 2/3 giorni”, la conferma è arrivata direttamente dal direttore sportivo Tare. Arriva l’esterno del Manchester United.

ROMA – Innesto anche per il club giallorosso, si tratta di Borja Mayoral, attaccante di proprietà del Real Madrid e nell’ultima stagione in prestito al Levante.

MILAN – Jens Petter Hauge, attaccante del Bodo/Glimt conferma l’interesse: “So che ci sono contatti con il Milan, gli sono piaciuto quando ci siamo affrontati in Europa League. Per me sarebbe un’opportunità entusiasmante da prendere in cosiderazione. Ma l’offerta deve soddisfare il club” le parole a NRK. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).