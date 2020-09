Calciomercato, le notizie di oggi – Colpaccio Monza, Suarez e Godin cambiano squadra, Candreva alla Samp

Le notizie di calciomercato più importanti di oggi, giovedì 24 settembre.

COLPACCIO MONZA – Il Monza cala l’asso: i brianzoli, secondo quanto riporta ‘Sky Sport’, hanno chiuso per Kevin-Prince Boateng. Il ghanese lascia quindi la Fiorentina, dove era solo di passaggio, e si accasa in Serie B. L’operazione è stata chiusa nella notte dall’ex amministratore delegato del Milan Adriano Galliani. Boateng riparte dalla Serie B e dal Monza dopo l’esperienza in prestito al Besiktas. Il calciatore è atteso in città tra oggi e domani per le visite mediche e la firma sul contratto. Un ulteriore colpo per la squadra di Berlusconi, candidata principale alla promozione in Serie A. (L’ARTICOLO COMPLETO)

SUAREZ E GODIN CAMBIANO SQUADRA – Due uruguaiani, compagni in Nazionale, cambiano squadra. Suarez, dopo le note vicissitudini con la Juve (nel mercato e non solo) passa ufficialmente all’Atletico Madrid, mentre il difensore rimane in Serie A e si trasferisce dall’Inter al Cagliari.

CANDREVA ALLA SAMP – La Sampdoria ha chiuso per Antonio Candreva, La trattativa iniziata giorni fa si era arenata per via delle titubanze dell’esterno dell’Inter, che ha finalmente sciolto le riserve. Firmerà un contratto di tre anni con opzione per il quarto e sarà una pedina fondamentale per Claudio Ranieri. L’Inter, riferisce ‘Sky Sport’, incassa 2,5 milioni di euro mentre al giocatore un contratto andranno 1,5 milioni a stagione. (L’ARTICOLO COMPLETO)