Calciomercato, le notizie di oggi – In Serie C si pensa a un colpaccio, novità Milik-Roma, il nuovo Torino

Le notizie dl calciomercato più importanti di oggi, lunedì 14 settembre.

IN SERIE C SI PENSA A UN COLPACCIO – Una notizia destinata a far sicuramente rumore. L'ex Arsenal Johan Djourou, attualmente svincolato, potrebbe tornare in Italia dopo l'esperienza con la maglia della Spal. In Serie A? No. In Serie B? No. In Serie C? Sì. E' la clamorosa notizia lanciata da TeleFoggia, proprio al Foggia sarebbe stato proposto l'esperto terzino destro, 33 anni. L'esperienza più importante è stata con la maglia dell'Arsenal, poi ha girato il mondo fino all'esperienza in massima categoria italiana che non è stata entusiasmante. Adesso sembra volerci riprovare, in Serie C potrebbe fare sicuramente la differenza per qualità ed esperienza. Nella scorsa stagione Djourou ha vestito le maglie di Sion e Neuchatel, in Svizzera. Il Foggia ci starebbe pensando seriamente, dopo la riammissione in seguito alla combine Picerno-Bitonto.

NOVITA' MILIK-ROMA – Calciomercato Roma – E alla fine potrebbe farsi. L'avvicinamento, le sirene bianconere, la questione Dzeko, e ora un improvviso ritorno di fiamma. Vicino il primo colpo dell'era Friedkin in casa giallorossa: si è sbloccata la situazione Milik. Accelerata nelle ultime ore, con l'incontro tra la dirigenza capitolina e quella partenopea. Si parla di 25 milioni comprensivi di bonus (20+5). A questo punto, ovviamente, si riaprirebbe la girandola degli attaccanti che coinvolge Edin Dzeko, sicuro partente con l'arrivo del polacco. La destinazione? La solita. La Juve non lo ha mai messo definitivamente da parte, anche perché Suarez "giochicchia" con il Barcellona e l'attesa non sarà all'infinito. Si attendono sviluppi.

IL NUOVO TORINO – Un solo obiettivo: riscattarsi. Il Torino è reduce da una stagione molto deludente, la salvezza è stata raggiunta solo nelle ultime partite del campionato e ha rischiato seriamente di retrocedere. L'arrivo di Moreno Longo non ha portato gli effetti sperati, la squadra non ha entusiasmato e per questo motivo è stato deciso di cambiare allenatore. E' pronto ad iniziare un nuovo progetto con Giampaolo in panchina. Il tecnico rappresenta una sicurezza nonostante l'esperienza poco brillante sulla panchina del Milan, con i granata può trovare la giusta dimensione. Il presidente Cairo ha deciso di muoversi in modo massiccio, novità sul fronte esterni con gli arrivi di Vojvoda e Ricardo Rodriguez. Ma il compito più importante dovrà essere fatto per il centrocampo. Si sta pensando ad un reparto completamente nuovo dopo la delusione della scorsa stagione con calciatori che non si sono confermati all'altezza. E' già arrivato un colpo di primo livello come Linetty, ma l'obiettivo è consegnare la regia ad un calciatore come Torreira, l'operazione con l'Arsenal potrebbe chiudersi per circa 24 milioni di euro. E' in arrivo anche un terzo centrocampista. Infine l'attacco. Si sta cercando una spalla di Belotti ed il sogno è Joao Pedro. La trattativa è difficile ma non impossibile. Per il Cagliari il brasiliano non è incedibile, ma dovrà arrivare un'offerta irrinunciabile. In uscita è vicino un buon tesoretto dalla cessione di Izzo alla Roma.