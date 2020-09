Calciomercato, le notizie di oggi – Furia Roma su Milik. Novità su Balotelli e trattative per Genoa, Samp e Torino

Calciomercato, le notizie di oggi – E’ ufficiale, Cenzig Under è un nuovo calciatore del Leicester. I canali del club inglese hanno comunicato poco fa il nuovo arrivo dell’esterno turco. La formula è un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 23 milioni di euro. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, la Roma ha voluto fare chiarezza sulla trattativa per Milik: “In merito alle indiscrezioni relative alla trattativa con il Napoli per il possibile trasferimento di Arkadiusz Milik, l’AS Roma smentisce qualsiasi illazione sullo stato della trattativa e ancor di più sulle condizioni fisiche del calciatore, per il quale nutre profonda stima e rispetto. Il Club ribadisce che non commenta mai e mai commenterà, né in una comunicazione ufficiale né in via confidenziale, lo stato di salute o la forma fisica di un calciatore tesserato di un’altra società”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Arturo Vidal può essere considerato un nuovo calciatore dell’Inter, grande colpo per l’allenatore Antonio Conte che riabbraccia un suo pupillo. Il centrocampista cileno è sbarcato a Milano con un volo privato decollato da Barcellona. Nella giornata di lunedì sosterrà le visite mediche, poi la firma del contratto. Per il calciatore è pronto un biennale da 5,5 milioni netti il primo anno, 6,5 il secondo, nessun indennizzo nei confronti del Barcellona con i blaugrana che hanno deciso di lasciarlo andare a parametro zero. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

BENEVENTO – In attesa dell’esordio in campionato l’obiettivo è chiudere per un difensore e per un centrocampista. Obiettivi entrambi dal Milan: Duarte e Krunic.

GENOA – Suggestione Mario Balotelli. Sono andati in scena contatti con l’agente con Mino Raiola, le parti hanno deciso di riaggiornarsi. Duello con la Fiorentina per Pellegrini della Juventus.

TORINO – In arrivo rinforzi per la difesa. Si stringe per Andesen del Lione. La fumata bianca potrebbe arrivare a stretto giro di posta.

SAMPDORIA – Candreva si sarebbe quasi convinto ad accettare la corte dei blucerchiati. L’offerta del presidente Ferrero è stata molto vantaggiosa. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).