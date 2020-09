Calciomercato, le notizie di oggi – L’indizio Suarez-Juve, tutti i movimenti delle italiane

Le notizie di calciomercato più importanti di oggi, martedì 8 settembre.

INDIZIO SUAREZ-JUVE – Ormai non è più una novità. La Juventus ha scelto Luis Suarez per affiancare Cristiano Ronaldo nella prossima stagione. Dopo la rottura con il Barcellona, il club bianconero ha subito avviato i primi contatti e l’accordo sull’ingaggio è stato raggiunto in tempi relativamente brevi. Non dovrebbero esserci problemi nemmeno sulla risoluzione con il club spagnolo, l’ultimo ostacolo è rappresentato dal passaporto italiano. Suarez dovrà sostenere un esame di livello B1, si sta cercando una data libera per procedere con la prova e risolvere tutto al massimo entro la prossima settimana. I bianconeri sono pronti a liberare spazio con la rescissione di Higuian, il fratello del Pipita è arrivato ieri in Italia, si procederà con la rescissione. Poi Suarez dovrebbe firmare un biennale per un massimo di 10 milioni di euro compreso di bonus. Nel frattempo è arrivato un altro indizio, direttamente dai social. Proprio dal fratello di Suarez: Diego ha messo like ad un post sulla Juventus che celebra Weston McKennie, il volto nuovo in casa bianconera. Ed il prossimo dovrebbe essere proprio Suarez… (L’ARTICOLO COMPLETO)

SI MUOVONO LE PICCOLE – Alcune notizie sui movimenti delle italiane.

INTER – “La pandemia ha colpito tutti i club, l’Inter non era nelle condizioni di poter fare un’offerta per Messi. È giusto che Leo prosegua al Barcellona, è casa sua. Ma potrebbe giocare bene in qualunque campionato perché è un fenomeno”, ha detto il vice presidente nerazzurro Zanetti a TyC Sport.

FIORENTINA – Colpo di mercato per il club viola: Bonaventura è già in città, si tratta di un colpo di sicuro livello a parametro zero. Il Valencia spinge per Pezzella, la Fiorentina chiede almeno 15 milioni di euro.

SAMPDORIA – La Dinamo avrebbe aperto alla cessione di Antonio Marin, gioiellino classe 2001. L’affare potrebbe concretizzarsi sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto.

ATALANTA – Innesto sulla fascia per l’allenatore Gasperini. Accordo per Cristiano Piccini del Valencia, già in serata è previsto l’arrivo a Bergamo.

TORINO – Secondo quanto riporta il ‘The Sun’ il club granata avrebbe offerto 24 milioni di euro per assicurarsi le prestazione del centrocampista Torreira. Una cifra molto importante che potrebbe convincere l’Arsenal.