Calciomercato, le notizie di oggi – Il like di Dzeko scatena la reazione. I nomi per i club di Serie A

Calciomercato, le notizie di oggi – Il Barcellona nelle scorse ore ha salutato Luis Suarez, passato ufficialmente all’Atletico Madrid. Per sostituire l’uruguaiano, secondo Transfermarkt, i blaugrana pensano a Edin Dzeko. Dopo essere stato al centro di insistenti voci di mercato che volevano il bosniaco ormai prossimo al trasferimento alla Juventus, dunque, ci sarebbe una nuova pretendente per l’attaccante della Roma. Ma forse un fondo di verità c’è visto che Dzeko ha messo like al post. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

CROTONE – Il club calabrese è alla ricerca di altri rinforzi dopo il brutto esordio in campionato in Serie A contro il Genoa. Contatti con il Lecce per Falco.

TORINO – Nonostante le smentite è Defrel l’obiettivo numero uno per l’attacco. Il calciatore del Sassuolo sarebbe la spalla ideale da affiancare a Belotti.

UDINESE – Finalmente si muove anche il club bianconero, chiuso un doppio innesto. Si tratta di Pereyra (per il centrocampista è un ritorno) e del difensore Bonifazi.

GENOA – Arriva anche la ciliegina sulla torta. Il difensore Ranocchia ha dato l’ok al trasferimento, i rossoblu si candidano ad essere grandi protagonisti in campionato. Si continua a lavorare anche per Balotelli. Duello con il Verona per Caicedo della Lazio. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).