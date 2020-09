Calciomercato, le notizie di oggi – Svolta Messi, gli aggiornamenti su Suarez e Vidal, colpo Atalanta

Calciomercato, le notizie più importanti della giornata di oggi, giovedì 3 settembre.

SVOLTA MESSI – L’ennesimo colpo di scena nella telenovela Messi. Secondo quanto riporta ‘Tyc Sports’, il 33enne argentino alla fine potrebbe rimanere al Barcellona. Anzi l’emittente argentina parla di “un 90% di possibilità che la Pulce onori il suo contratto fino alla scadenza del 30 giugno 2021 per poi andare via da svincolato”. Una decisione definitiva potrebbe arrivare già nella giornata di oggi. Il padre del giocatore, Jorge, intercettato dai microfoni di Deportes Cuatro, ha poi confermato: “Se stiamo studiando una soluzione per restare? Sì”. (L’ARTICOLO COMPLETO)

SUAREZ-JUVE – Luis Suarez sempre più vicino alla Juventus. Secondo quanto riferito dal ‘Corriere di Torino’, il club bianconero e l’attaccante uruguaiano avrebbero raggiunto l’accordo sui 14 milioni lordi a stagione (10 netti per il Pistolero). Da definire, invece, quella sulle commissioni legate all’affare. E da capire anche con quali modalità il bomber classe ’87 possa liberarsi dal Barcellona. C’è poi un’altra questione da risolvere, quella relativa al passaporto. Il Pistolero risulta extracomunitario e, teoricamente, la Juve avrebbe esaurito gli slot per tesserarlo: già sono stati messi sotto contratto Arthur (Brasile) e McKennie (Usa). Per diventare comunitario Suarez dovrebbe sostenere un esame al Consolato italiano di Barcellona. (L’ARTICOLO COMPLETO)

VIDAL-INTER – Arturo Vidal è sempre più vicino alla risoluzione del contratto con il Barcellona. L’edizione odierna del quotidiano spagnolo ‘Sport’ afferma che già oggi potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale del divorzio. Il contratto del cileno scadrà nel 2021 e i blaugrana, più che fare cassa, puntano a liberarsi di un pesante ingaggio. Una volta firmata la risoluzione – conclude Sport – Vidal avrà il via libera per firmare con l’Inter, con cui ha già un principio di accordo da giorni. (L’ARTICOLO COMPLETO)

COLPO ATALANTA – Altro colpo chiuso dalla società orobica dopo quelli recenti di Miranchuk e Karsdorp. Come afferma Sky Sport, infatti, è in chiusura l’affare Romero. Il difensore argentino, di proprietà della Juventus, la scorsa stagione ha giocato nel Genoa. Operazione complessiva da 23 milioni di euro circa, la formula è quello di un prestito biennale con riscatto, che diventerà obbligatorio dopo il raggiungimento di un determinato numero di presenze. Rinforzo in difesa per i nerazzurri, mentre per la Juve prosegue l’opera di sfoltimento dell’organico che dovrà portare a ridurre gli esuberi per non avere sgravi sul monte ingaggi e operare con più liquidità in entrata. (L’ARTICOLO COMPLETO)