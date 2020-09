Calciomercato, le notizie di oggi – Ufficializzazioni di Inter e Juventus. I nomi per Milan, Fiorentina e Lazio

Calciomercato, le notizie di oggi – Mancava soltanto l’ufficialità, dopo le notizie degli ultimi giorni, l’arrivo a Milano e il saluto al Barcellona di ieri sui social. L’annuncio è arrivato: Arturo Vidal è un nuovo calciatore dell’Inter. Il centrocampista cileno raggiunge finalmente Antonio Conte, con cui i due hanno fatto grandi cose alla Juve qualche stagione fa, arricchendo la già folta batteria di centrocampisti a disposizione del tecnico pugliese. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

E’ arrivata anche l’ufficialità, Alvaro Morata torna alla Juventus. Importante rinforzo per il tecnico Andrea Pirlo che avrà a disposizione un calciatore di grande livello. Ecco il comunicato del club bianconero.“Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Atletico de Madrid per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al termine della stagione sportiva 2020/2021, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Álvaro Morata a fronte di un corrispettivo di € 10 milioni, pagabili interamente nel corso di questo esercizio”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

LAZIO – Rinforzo in difesa per il tecnico Simone Inzaghi. E’ fatta per Wesley Hoedt, accordo per il prestito a 1,5 milioni e obbligo di riscatto fissato a 7 con il Southampton. Si lavora per Callejon.

GENOA – Il club rossoblu è scatenato. Tutto fatto per il prestito di Luca Pellegrini dalla Juventus. Contatti avviati con Mino Raiola per Mario Balotelli, valutazioni in corso. Difficile la cessione di Criscito, cercato dalla Fiorentina.

FIORENTINA – E’ corsa a due per il nuovo difensore. I nomi sono quelli di Fazio della Roma e Lyanco del Torino.

MILAN – Aumenta la consapevolezza in casa rossonera dopo il successo all’esordio contro il Bologna. Per la difesa occhi su Nastasic, da valutare la disponibilità dello Schalke 04. Il calciatore sarebbe entusiasta. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).