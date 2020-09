Calciomercato, le notizie di oggi: sirene per il Papu Gomez, 4 cessioni al Torino, nuova squadra su Nainggolan

Calciomercato, le notizie più importanti di oggi, domenica 6 settembre.

SIRENE PER IL PAPU GOMEZ – L’Arabia Saudita tenta il Papu Gomez. Secondo quanto riporta ‘TMW’, l’Atalanta avrebbe ricevuto un’offerta di 15 milioni di euro per l’argentino. Ingaggio importante proposto al numero 10 dei bergamaschi: 5 milioni all’anno. Dall’Atalanta c’è apertura alla cessione, ora starà al Papu decidere se accettare la corta dell‘Al-Nassr o rimanere a vita in quella che è diventata ormai la sua squadra. (L’ARTICOLO COMPLETO)

4 CESSIONI AL TORINO – Dopo gli arrivi di Linetty, Ricardo Rodriguez e Vojvoda, il Torino pensa alle cessioni per poi finanziare altri colpi in entrata. A fare il punto è ‘La Gazzetta dello Sport’, secondo cui Giampaolo ha dato il via libera a quattro cessioni di calciatori ritenuti non perfettamente compatibili con il suo progetto: “Berenguer piace in Spagna, Rincon al Genoa, Ola Aina in Premier, Lyanco ha diversi estimatori (il Bologna su tutti in Italia). A breve è attesa un’accelerata per cederli e dare il via al ribaltone”, scrive la Rosea. Poi i granata penseranno ad altre pedine da regalare al neo-allenatore. I nomi sul taccuino son quelli di Biglia, Torreira, Krunic e Vera per il centrocampo, di Andersen e Chancellor per la difesa e di Esposito e Pinamonti per l’attacco. (L’ARTICOLO COMPLETO)

NUOVA SQUADRA SU NAINGGOLAN – Il Cagliari continua a sperare nel ritorno di Radja Nainggolan, ma si registra l’importante inserimento del Galatasaray. I turchi avrebbero offerto 18 milioni all’Inter. (L’ARTICOLO COMPLETO)