Calciomercato, proposto Smalling alla Lazio. Paquetà lascia il Milan, la Juventus studia la strategia per Chiesa

Ultimi giorni sul fronte calciomercato, le squadre del campionato di Serie A si muovono per completare le rose da mettere a disposizione degli allenatori. Diverse operazioni anche per le squadre estere, ecco tutte le trattative nel dettaglio.

MILAN – Cessione importante per il club rossonero. Lucas Paquetà ha salutato i compagni di squadra a Milanello: accordo a titolo definitivo al Lione per circa 20 milioni di euro. Adesso il Milan proverà a chiudere per un difensore.

LAZIO – Doppio colpo. I biancocelesti sono pronti ad abbracciare Andreas Pereira, il calciatore sosterrà domani le visite mediche, arriva in prestito con diritto di riscatto dal Manchester United. Per domani è atteso il rientro dalla Turchia di Vedat Muriqi, reduce dalla positività al Coronavirus. E’ stato proposto clamorosamente Smalling, ex Roma ed ancora in trattativa con i giallorossi.

JUVENTUS – I bianconeri provano ad accelerare per Federico Chiesa della Fiorentina. I viola hanno aperto alla cessione, prima di tentare l’assalto la Vecchia Signora dovrà definire qualche cessione, Douglas Costa un indiziato.

BENEVENTO – Il Benevento Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Torino Football Club le prestazioni sportive del calciatore Iago Falque.

FIORENTINA – Ritorno di fiamma per l’ex Milan Piatek. Contatti con l’Hertha Berlino, problemi sulla formula con i tedeschi che chiedono solo il trasferimento a titolo definitivo.

NAPOLI – Il West Ham prova a chiudere per il difensore Maksimovic. Non c’è accordo dopo la prima offerta, previsto un nuovo contatto.

TORINO – Si avvicina l’arrivo del trequartista Ramirez. Contatti positivi con la Sampdoria, Giampaolo potrebbe presto contare su una sua richiesta.