Calciomercato, Raiola allo scoperto: Balotelli, Pinamonti e Kean

L’agente Mino Raiola continua a lavorare sul fronte calciomercato. Sono giorni decisivi per il futuro di due assistiti, Pinamonti e Balotelli.

PINAMONTI – “Ci stiamo parlando: l’Inter e il Genoa hanno trovato l’accordo, ora serve quello più importante. Con noi. Soluzione definitiva? Nel calcio non esiste, nel pallone tutto cambia a giorni. Sto cercando la soluzione giusta per lui. Giocherà all’Inter? Io sto parlando con l’Inter, non con altri. Andrea è una delle punte dell’Italia del futuro, ha avuto tante proposte anche dall’estero. L’Inter non ci sta facendo un piacere o viceversa. Parliamo di un giocatore vero. L’interesse della Juventus? Si dice il peccato, non il peccatore”.

DE VRIJ – “È stato eletto uno dei migliori, se non il miglior difensore in Italia. Con calma ci sarà modo di parlare del futuro con l’Inter”.

KEAN – “Davanti alla sede dell’Inter non chiedetemi della Juventus. Se mi trovate a Torino, mi chiedete di Kean…”.

BALOTELLI – “Per Mario c’è sempre una soluzione. È una delle più grandi punte italiane, la soluzione si trova. Di Mario non mi preoccupo. Resterà in Europa”.