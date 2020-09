Calciomercato Roma, dopo Kumbulla arriva il terzino: accordo con la Juve per De Sciglio [DETTAGLI]

Dopo aver piazzato il colpo Marash Kumbulla dal Verona, la Roma è ad un passo da Mattia De Sciglio della Juventus. Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, l’esterno destro bianconero dovrebbe arrivare in giallorosso in prestito con diritto di riscatto: l’intesa tra le parti sarebbe stata raggiunta in queste ore ed è slegata dalla trattativa che potrebbe portare Edin Dzeko alla Juventus. Il terzino, dopo i buoni esordi con la maglia del Milan, è andato in calando e punta a rilanciarsi nella Capitale.