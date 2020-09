Calciomercato, Roma e Lazio attivissime. Doppio innesto al Genoa, le mosse del Bologna

Ultimi giorni di calciomercato, le trattative entrano sempre più nel vivo. Le dirigenze sono concentrate sulla prima parte del campionato di Serie A, ma sono pronte a puntellare le rose con nuovi innesti. Si muovono le squadre del massimo torneo, ecco tutte le operazioni nel dettaglio.

GENOA – Doppio colpo per il club rossoblu. In difesa è arrivato l’ok di Ranocchia, per l’attacco è invece fatta per Scamacca. Accordo raggiunto con il Sassuolo.

LAZIO – “Ci aspettiamo che l’affare Pereira si chiuda nei prossimi 2/3 giorni”, la conferma è arrivata direttamente dal direttore sportivo Tare. Arriva l’esterno del Manchester United.

ROMA – Innesto anche per il club giallorosso, si tratta di Borja Mayoral, attaccante di proprietà del Real Madrid e nell’ultima stagione in prestito al Levante.

MILAN – Jens Petter Hauge, attaccante del Bodo/Glimt conferma l’interesse: “So che ci sono contatti con il Milan, gli sono piaciuto quando ci siamo affrontati in Europa League. Per me sarebbe un’opportunità entusiasmante da prendere in cosiderazione. Ma l’offerta deve soddisfare il club” le parole a NRK.

BOLOGNA – Sinisa Mihajlovic ha fatto il punto sul mercato. “Ogni allenatore vorrebbe dei rinforzi, ma ci sono momenti in cui si può essere accontentati e altri in cui non si può. Il mio lavoro consiste nell’allenare i giocatori che la società mi mette a disposizione. Ho fiducia nella dirigenza e vedremo ciò che riusciremo a fare. Noi quello che dovevamo fare per Supryaga lo abbiamo fatto, adesso dipende da loro…”