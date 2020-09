Calciomercato Roma, Under al Leicester: l’annuncio ufficiale degli inglesi

Calciomercato Roma – E’ ufficiale, Cenzig Under è un nuovo calciatore del Leicester. I canali del club inglese hanno comunicato poco fa il nuovo arrivo dell’esterno turco. La formula è un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 23 milioni di euro. Il calciatore, a lungo corteggiato dal Napoli, cambia invece campionato, chiuso nella capitale da Pedro, già ieri titolare nel match in casa del Verona.

#lcfc have agreed terms with A.S. Roma for the loan of Turkish international @CengizUnder until the end of the season, subject to Premier League and international clearance! 🦊📝#ÜnderTaken

— Leicester City (@LCFC) September 20, 2020