La Sampdoria ha chiuso per Antonio Candreva, La trattativa iniziata giorni fa si era arenata per via delle titubanze dell’esterno dell’Inter, che ha finalmente sciolto le riserve. Firmerà un contratto di tre anni con opzione per il quarto e sarà una pedina fondamentale per Claudio Ranieri. L’Inter, riferisce ‘Sky Sport’, incassa 2,5 milioni di euro mentre al giocatore un contratto andranno 1,5 milioni a stagione.