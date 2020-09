Barcellona, dalla Spagna: “fuori rosa se non parte”, Juventus in attesa

La Juventus ha scelto Luis Suarez per l’attacco. E questa non è una novità. I bianconeri hanno individuato nell’uruguaiano la spalla perfetta per Cristiano Ronaldo, si tratta di un calciatore in grado di fare la differenza, un vero uomo d’area e sarebbe anche un grandissimo affare anche dal punto di vista economico. Ecco perché la Vecchia Signora ha deciso di mettere per un attimo da parte tutte le altre soluzioni, spera di chiudere con il calciatore del Barcellona nel minor tempo possibile, anche se bisognerà aspettare ancora un pò per ottenere il passaporto italiano, l’esame dovrebbe svolgersi in settimana.

Nel frattempo arrivano nuovi aggiornamenti direttamente dalla Spagna, il rapporto con i blaugrana è sempre più ai minimi storici. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Sport, il Barcellona avrebbe dato un ultimatum minacciandolo di tenerlo in tribuna nel caso in cui non accetti la rescissione del contratto, rinunciando alla buonauscita. La Juventus attende con ansia l’epilogo del rapporto con il Barcellona, il passaporto e poi potrebbe veramente tesserare Suarez.