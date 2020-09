Calciomercato, svolta attaccanti: si completa il puzzle Juve-Roma-Napoli, il capitolo Suarez sblocca tutto

Si stanno per completare tutti i pezzi del puzzle per l’attacco di Juventus, Roma e Napoli. Ma andiamo con ordine. Il club giallorosso ha trovato l’accordo con quello azzurro per il trasferimento alla corte di Fonseca del polacco Milik, operazione da 25 milioni di euro così distribuiti: 3 per il prestito, 15 per l’obbligo di riscatto e 7 di bonus. Il calciatore si è convinto dopo l’impossibilità di chiudere l’affare con la Juventus.

Novità proprio sul fronte bianconero. Situazione sempre più complicata sul fronte Suarez, i tempi tecnici per ottenere la cittadinanza italiana si allungano sempre di più, tanto che sarebbe difficile concludere tutto in tempo per inserire il calciatore nella lista Champions. Secondo voci provenienti dalla Spagna l’affare sarebbe saltato definitivamente. Ecco perché la Juventus è tornata alla carica per Edin Dzeko, da sempre il preferito di Andrea Pirlo. C’è l’accordo con il calciatore per un biennale da 7,5 milioni netti a stagione, nella trattativa anche De Sciglio ma solo in prestito con diritto di riscatto. Roma-Milik e Dzeko-Juve, la svolta sembra imminente.