Caos Roma, il dirigente del pasticcio Diawara va al Verona: l’intreccio fa emergere sospetti

Pantaleo Longo, ormai ex segretario generale della Roma, nell’inserimento dei calciatori in lista prima della sfida con il Verona ha sbagliato nel momento in cui ha riportato il nome di Amadou Diawara. L’ex Napoli e Bologna è stato infatti inserito nella lista degli Under 23, nonostante però lui sia un over 23. Per questo motivo ai giallorossi è stata inflitta una sconfitta a tavolino per 3-0. Ma nelle ultime ore è scoppiato un vero e proprio caos, perché Longo starebbe per passare proprio al Verona, dopo aver rassegnato le dimissioni. Una notizia che getta benzina sul fuoco su una vicenda già unica nel suo genere. E a Roma non saranno certo felici di apprenderla…