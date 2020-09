Caso Suarez, nelle intercettazioni spunta anche il nome di Paratici

Passano i giorni e spuntano sempre nuovi dettagli sulla vicenda legata al caso Suarez. Anzi, spuntano sempre nuovi nomi. L’ultimo, quello di Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juventus. Il dirigente bianconero, come riferito da alcuni quotidiani italiani, sarebbe presente nella prima intercettazione tra tutte quelle ascoltate dalla Procura.

Maurizio Oliviero, rettore dell’Università Statale cittadina, ha parlato al Corriere della Sera: “Mi chiamò una persona che fa parte dello staff della Juventus per sapere se nel mio ateneo si poteva sostenere il test B1, io risposi che avrei interessato i colleghi dell’università per gli stranieri. Chiamai la collega Giuliana Grego Bolli e parlai pure con Simone Olivieri. Ad entrambi spiegai quali erano le richieste e girai i contatti. Poi non ho saputo più nulla. Qualche giorno dopo l’esame sostenuto da Suarez sono stato contatto da Paratici che voleva dirmi che l’entourage del giocatore era rimasto molto soddisfatto dell’accoglienza ricevuta e voleva ringraziarmi. Una telefonata di cortesia”.

Va da sé dunque che il dirigente sia stato citato in modo generico e non può al momento, in alcun modo, essere considerato un indagato.