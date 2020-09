Caso Suarez, il duro commento di Salvini: “Squallore che infanga le Università. Chi ha sbagliato deve pagare”

Il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenuto in collegamento a ‘Mattino Cinque’, ha commentato il caso Luis Suarez. Il calciatore uruguaiano è al centro di un’inchiesta della Procura di Perugia per l’esame-farsa di italiano. Questo, secondo gli inquirenti, sarebbe stato organizzato dai responsabili dell’Università per stranieri di Perugia per fargli ottenere la cittadinanza. Salvini commenta duramente: “Uno squallore che le Università italiane non meritano. Se qualcuno ha truccato deve pagare perché gli studenti italiani non meritano questo. Se qualcuno ha sbagliato deve pagare ed essere licenziato. Non possiamo permettere che un’eccellenza italiana come l’Università venga infangata. Se sei un calciatore e guadagni 10 milioni all’anno non hai il diritto di passare avanti e truccare un esame. Se anche qualcuno della società era al corrente ed ha pagato per far ottenere a Suarez la cittadinanza italiana, deve essere punito”.