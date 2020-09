Catania, risoluzione consensuale del contratto con Lo Monaco

Pietro Lo Monaco non è più il Direttore Generale del Calcio Catania. L’esperto dirigente era già da tempo lontano dalle vicende societarie e dalla nuova proprietà etnea. Doppia parentesi per Lo Monaco con i rosso-azzurri: dal 2004 al 2012 e dal 2016 al 2020. Momenti positivi (la promozione in A, diversi colpi di mercato messi a segno), momenti negativi (specialmente negli anni della Serie C). Di seguito il comunicato ufficiale del Catania.

“Il Calcio Catania rende nota la risoluzione consensuale del legame contrattuale con il signor Pietro Lo Monaco”.