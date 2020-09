Cessione Catania, Tacopina allo scoperto sul club siciliano

Il Catania si prepara per l’inizio del nuovo campionato di Serie C con l’intenzione di disputare un campionato all’altezza. Negli ultimi mesi sono circolate notizie su un possibile interesse dell’imprenditore Joe Tacopina. Ecco le dichiarazioni del diretto interessato secondo quanto riporta l’edizione odierna de “La Sicilia”.

“Al momento non è cambiato niente. Assieme ai miei collaboratori esaminiamo la questione ogni giorno perché vorrei fare tanto per il Catania. Non nascondo però che la situazione finanziaria è difficile e stiamo aspettando tutta la documentazione e i numeri della Sigi. Inutile ribadire che sono interessato al Catania ma non potranno esserci novità sino a quando non avremo approfondito il tutto”.