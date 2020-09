Chi è Jens-Petter Hauge, il norvegese del Bodo/Glimt che ha stregato il Milan. Ma quel precedente…

Jens-Petter Hauge, esterno offensivo classe ’99, ha impressionato dal vivo la dirigenza del Milan nella partita di Europa League disputata con la maglia del Bodo/Glimt. Un gol e un assist. Tanto è bastato per diventare obiettivo dei rossoneri. Una prestazione davvero convincente, tanta qualità. Calabria e Kessié hanno visto davvero i sorci verdi contro l’esplosivo calciatore dei giallo-neri. Il ragazzo era noto da tempo agli scout del Milan, ma la partita sfoderata non ha fatto altro che accelerare la trattativa. I primi contatti ci sono stati e l’intesa è abbastanza vicina.

Chi è Jens-Petter Hauge

Hauge, autore di 14 gol in 17 partite del campionato norvegese, è legato al Bodo/Glimt fino a dicembre 2021. Alto 184 cm per 75 kg di peso, e schierato prevalentemente sulla corsia sinistra, ma può agire anche sulla fascia destra. Rapido, dotato di eccellente cambio di passo, Hauge è protagonista anche con la nazionale norvegese Under-21. La prima proposta si aggira sui 4 milioni di euro, a fronte di una richiesta di 6, si può chiudere a metà strada. Intervistato da ‘TV2’ dopo la gara di San Siro ha dichiarato: “Ovviamente il Milan è un club in cui vorrei giocare. È una delle squadre più grandi del mondo, ieri ho avuto un assaggio della città e dello stadio. Parlare con Maldini? No, non l’ho fatto. Ma posso confermare di averlo salutato”.

Il precedente non fortunato

Jens-Petter Hauge non sarebbe il primo giocatore a stregare il Milan durante una partita. In passato è già capitato con Vitali Kutuzov: ex attaccante bielorusso, transitato non solo a Milanello ma anche in altre cinque squadre italiane. Il suo passaggio in rossonero avvenne nell’intervallo della sfida di Coppa Uefa della stagione 2001-2002 tra Bate Borisov e Milan. Kutuzov non lasciò il segno. Hauge, qualora si concretizzi il passaggio al Milan, spera di avere miglior fortuna.