L’ennesimo colpo di scena nella telenovela Messi. Secondo quanto riporta ‘Tyc Sports’, il 33enne argentino alla fine potrebbe rimanere al Barcellona. Anzi l’emittente argentina parla di “un 90% di possibilità che la Pulce onori il suo contratto fino alla scadenza del 30 giugno 2021 per poi andare via da svincolato”. Una decisione definitiva potrebbe arrivare già nella giornata di oggi. Il padre del giocatore, Jorge, intercettato dai microfoni di Deportes Cuatro, ha poi confermato: “Se stiamo studiando una soluzione per restare? Sì”.