Consigli Fantacalcio, 1ª giornata – CR7 vede la Samp e si scatena. Sorpresa Zielinski, evitate Inglese

Consigli Fantacalcio 1ª giornata – Ci siamo. Finalmente torna la Serie A, dopo una pausa più breve del solito per le note ragioni. E per molti è già tempo di schierare le formazioni al Fantacalcio. I soliti dubbi attanagliano i fantallenatori, che devono anche fare i conti con il rinvio di tre partite: Benevento-Inter, Lazio-Atalanta e Udinese-Spezia. C’è chi avrà scelto di aspettare i recuperi dei match sopra citati per assegnare i voti (30 settembre) e chi, invece, avrà optato per il 6 politico. Considerando che in molte leghe si sarà scelta questa seconda soluzione, andiamo a vedere chi sono i consigliati e gli sconsigliati per la prima giornata dalla redazione di CalcioWeb.

PORTIERI

CHI SCHIERARE E CHI EVITARE – Szczesny e Donnarumma sembrano le migliori soluzioni di giornata: il primo affronta la Sampdoria, il secondo il Bologna. Se poi avete in rosa un 6 politico, meglio schierarlo, almeno in questo delicato ruolo. Da evitare Skorupski e Audero, che rischiano un’imbarcata. Rischiosa anche la scelta di Sepe e Silvestri, rispettivamente contro Napoli e Roma.

DIFENSORI

CHI SCHIERARE E CHI EVITARE – Milenkovic e Theo Hernandez due delle certezze di giornata. Come possibili nomi a sorpresa ci sentiamo di azzardare l’ex di turno Kumbulla e il crotonese Golemic. Meglio evitare Cetin, Yoshida e Danilo, per loro tre partite ad alta difficoltà.

CENTROCAMPISTI

CHI SCHIERARE E CHI EVITARE – Chiesa fa spesso male al Torino, schieratelo. Sì anche all’ispiratissimo Calhanoglu e ai romanisti Pellegrini e Mkhitaryan. Possibili sorprese Djuricic del Sassuolo e Zielinski del Napoli. Da evitare Hernani, Cigarini ed Ekdal, meglio guardare altrove.

ATTACCANTI

CHI SCHIERARE E CHI EVITARE – Quando vede la Samp Cristiano Ronaldo si scatena. Non potete farne a meno. Sì anche ad Ibra, Lorenzo Insigne e Dzeko, all’ultima con la maglia della Roma. Possibili sorprese di giornata Simy e Kouamé. Da evitare, invece, Inglese, Bonazzoli e Di Carmine, che potrebbero essere chiamati a gare di sacrificio e pungere poco sotto porta.