I convocati del Barcellona, indizi di mercato per Juve e Inter: Vidal e Suarez, può arrivare la svolta

Il Barcellona si prepara per la partita amichevole col Nastic, l’intenzione è quella di prepararsi per l’inizio del campionato con l’obiettivo di riscattare l’ultima deludente stagione. Nel frattempo arrivano altre importanti indicazioni sul fronte calciomercato che di conseguenza riguardano anche Inter e Juventus.

E’ stata presentata la lista dei convocati, presente Messi che farà ancora della squadra nonostante il braccio di ferro con la dirigenza. Non figurano nell’elenco, invece, il centrocampista Vidal e l’attaccante Suarez. Secondo il Mundo Deportivo il cileno oggi partirà verso l’Italia, la firma con i nerazzurri sembra imminente. Un pò più complicata la situazione legata all’uruguaiano, c’è già l’accordo tra i bianconeri e il calciatore, liberarsi dal Barcellona non dovrebbe essere un problema. L’ultimo ostacolo è rappresentato dal passaporto italiano, Suarez sosterrà l’esame la prossima settimana ma il rilascio del certificato non sarà comunque immediato.