Coppa di Germania, una sensazione strana ma bellissima: Rostock-Stoccarda, lo stadio è pieno! [VIDEO]

Una sensazione fino a qualche mese fa apparentemente normale e indifferente, ma ad oggi normale. E bellissima. Il riferimento è ad Hansa Rostock-Stoccarda, gara dei trentaduesimi di finale di DFB Pokal, la Coppa di Germania. La sfida, terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-1, ha infatti ospitato 7.500 spettatori. In Europa, perlomeno quella dei grandi campionati, una presenza di persone mai vista in uno stadio dal lockdown in poi.

E così, mentre in Italia si continua a temporeggiare anche nell’ospitare qualche migliaio di persone in stadi con capienze enormi ed immense e in Regioni con pochissime centinaia di contagi, in Germania sono già passati allo step successivo, scegliendo strade differenziate a seconda della curva dei casi. Nei paesi in cui questa è alta, stadi chiusi, in quelli in cui è bassa o pressoché nulla, impianti che possono ospitare una presenza importante di tifosi. E il colpo d’occhio della gara di Coppa di Germania è interessante e bellissimo. Di seguito il VIDEO.