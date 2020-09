Coronavirus, la nota del Manchester City: ci sono due positivi

Due positivi al Coronavirus in casa Manchester City. Lo comunica lo stesso club attraverso una nota: “Il Manchester City conferma che Riyad Mahrez e Aymeric Laporte sono risultati positivi al test per il Coronavirus. Entrambi i giocatori sono in auto-isolamento in quarantena come d’accordo con il protocollo della Premier League e del Governo britannico. Nessuno dei due ha mostrato i sintomi del virus. Tutti nel Club augurano a Riyad e Aymeric una pronta guarigione prima del loro ritorno agli allenamenti e della nuova stagione”.