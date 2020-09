Dopo i tre positivi ufficializzati ieri dal PSG (che non ha però svelato il nome, poi “scoperto” dall’Equipe in Neymar, Di Maria e Paredes), altri tre ne sono spuntati oggi dopo i controlli odierni del club. Anche in questo caso, sul proprio sito, la società francese non svela di chi si tratta. Lo fa ancora una volta il noto quotidiano. Sarebbero Marquinhos, Keylor Navas e Icardi i calciatori risultati positivi oggi, anch’essi provenienti da una vacanza comune a Ibiza.