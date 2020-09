DL Semplificazioni, De Siervo: “Grande passo verso l’ammodernamento e la costruzione di nuovi stadi”

Dopo l’approvazione del DL Semplificazioni, che facilita ai club il percorso per la costruzione di nuovi stadi in Italia, è arrivato il commento dell’Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo.

“Il passaggio favorevole ottenuto ieri alla Camera dal DL Semplificazioni segna un grande passo verso l’ammodernamento o la costruzione di nuovi impianti nel nostro Paese. Procedure più snelle permetteranno al calcio italiano finalmente di intraprendere un percorso che ci porterà al livello dei nostri competitor europei in termini di infrastrutture, con stadi moderni e all’avanguardia a fare da contorno alle partite. Ringrazio il Parlamento e coloro che hanno alacremente lavorato per portare a compimento questo fondamentale provvedimento, necessario per la crescita del nostro sistema”.