“L’esame lo ha organizzato nei minimi dettagli la Juve stessa”, quella frase della Gazzetta che sta facendo il giro dei social

“L’esame lo ha organizzato nei minimi dettagli la Juve stessa“. Questa frase è inserita all’interno di un articolo della Gazzetta dello Sport di qualche giorno fa, che parlava dell’esame che Luis Suarez avrebbe svolto per ottenere la cittadinanza italiana. Cittadinanza che, si è scoperto oggi, è stata ottenuta con un esame truffa, con argomenti già scelti prima e punteggi già assegnati.

Quella frase dell’articolo della Gazzetta dello Sport sta ovviamente facendo il giro di web e social. C’è di mezzo la Juventus, che fino a qualche giorno fa stava trattando con l’attaccante e con il Barcellona per il trasferimento, salvo poi tornare (invano) su Dzeko e virare definitivamente su Morata. Gli utenti chiedono chiaramente che venga fatta luce sull’accaduto. Intanto spuntano le prime intercettazioni e la stampa italiana mostra tutto lo sdegno per la vicenda. In alto la FOTOGALLERY con alcuni messaggi dai toni duri.